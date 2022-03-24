aA
Помощник Владимира Путина, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил "прямо сегодня" ввести во всех российских школах обязательную утреннюю молитву во славу России. Цитату приводит государственное агентство ТАСС. Чиновник заявил, что обязательная молитва существует в США. Там она запрещена 60 лет назад.
Vladimiras Medinskis
Vladimiras Medinskis
© AFP / Scanpix

Выступление чиновника состоялось на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества. "Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, её символов и флага […] И это – 150 лет", – заявил Мединский. По его словам, опыт "воспевания страны, флага и государственных символов" необходимо перенять и России.

Он предложил рекомендовать министерству просвещения ввести аналогичную систему в России. После этого Мединский обратился к комиссии и попросил поднять руки тех, кто за и против. Он заявил, что решение принято единогласно. При этом на записи мероприятия видны несколько человек, которые не подняли руки, отмечает канал "Настоящее время".

В четверг Мединский заявил, что Запад толкает Россию к разрушению политической системы, и существование России сейчас находится "на кону". Формулировка Мединского об угрозе существованию страны напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Москва может первой применить ядерное оружие, когда под угрозой оказывается существование государства.

Верховный суд США запретил обязательную школьную молитву в стране в 1962 году. Правительственные правила запрещают учителям проводить молитвы в государственных школах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода
Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

TOP новостей

Премьер Литвы: "Ну отключите газ, и будем жить без вашего газа, и сами не хотим этот газ брать"

" Путин - это российский вождь. И это Россия должна...

Ukraina

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

Влияние войны на рынок труда в Литве: воевать уехали 10 000 водителей

Из вернувшихся на родину из Литвы с начала войны...

Мэр Вильнюса: около 2% жителей города - украинцы

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что на...

Из России сбежал один из людей, который привел Путина к власти: сейчас опасность представляют другие соратники

Из России сбежал один из людей, который привел...