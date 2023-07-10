Медицинская система РФ оказалась неготовой к наплыву раненых – разведка Британии

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 10 июля.

РФ почти точно испытывает проблемы с оказанием помощи пострадавшим на поле боя в условиях, когда последние 17 месяцев средние потери за день составляют около 440 человек, информирует разведка (отметим, в англоязычной терминологии слово casualties может включать убитых и раненых; поэтому неизвестно, данная оценка включает потери только ранеными, или совокупные).

"Наплыв раненых с фронта, скорее всего, сорвал нормальное предоставление медицинских услуг в некоторых гражданских больницах России, особенно в приграничных с Украиной регионах. Вероятно, значительное количество военных госпиталей резервируют для пострадавших из офицерского состава", – отмечают в обзоре.