В российских представительствах компании в общей сложности работает 62 тысячи человек.

Руководство компании пообещало пока продолжить выплачивать зарплату российским работникам, "вложившим душу и сердце в развитие бренда".

"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", - говорится в заявлении главы компании Криса Кемпчински.

Компания также сообщила, что продолжает платить зарплату своим украинским работникам, что выделила 5 млн долларов в Фонд помощи сотрудникам и что продолжит оказывать помощь жертвам конфликта, которая ведется в регионе под руководством Красного Креста.