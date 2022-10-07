Она призвала парламенты не откладывать: "Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской "двадцатки", сядем за стол переговоров — парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности".

По словам Матвиенко, Москва неоднократно предлагала сесть за стол переговоров с Киевом, причем в Стамбуле стороны уже вышли на конкретные договоренности, но "Украина тогда, очевидно находясь под внешним управлением, отказалась".

Во вторник, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, принятое в ответ на российскую аннексию оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Согласно этому указу, переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным невозможны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет дожидаться изменения позиции Зеленского или смены власти в Украине.