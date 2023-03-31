Известно, что ранее девочка отказывалась жить с матерью, однако, по словам Ситчихиной, виноват в этом отец, который якобы запрещал Маше и ей общаться. Женщина при этом пообещала "отбить" у дочери мысли о "политике", "антипропаганду и рисунки".

В четверг уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова заявила, что общалась с Машей Москалёвой и что она "тоскует по папе и хочет к нему". Однако, по словам Львовой-Беловой, отец Москалёвой якобы "неоднократно нарушал закон, из-за чего ему и запретили общаться с дочерью" и "неоднократно привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Вместе с тем омбудсмен признала, что с матерью у Маши сложные отношения, и что Ольга Ситчихина "практически не участвовала в жизни" дочери. Комментируя ситуацию в целом, Львова-Белова заявила, что её "специально раскачивают в целях антироссийской пропаганды, вовлекая ребёнка как средство достижения своих целей". Кто именно этим занимается - уполномоченная не уточнила.

Весной прошлого года шестиклассница Маша Москалёва нарисовала на уроке ИЗО женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, летящих со стороны России. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Маши и её отца, который воспитывал дочь в одиночку, прошёл обыск. В соцсетях Алексея Москалёва полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на него сначала составили протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. Москалёва-старшего поместили под домашний арест, а его дочь отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, не позволяя общаться с отцом и не допуская к ней правозащитников и волонтёров.

12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Алексея Москалёва в родительских правах. Такой же иск был подан против матери Маши, которая не жила с семьёй.

28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.

В среду СМИ опубликовали письмо Маши Москалёвой, которое она написала из приюта. В нём она подчёркивает, что любит отца, называет его своим героем, призывает не сдаваться и выражает надежду на скорую встречу. Отдельно девочка указывает, что не хочет писать о своём здоровье и настроении, чтобы не расстраивать папу, который "сделал всё правильно".

В тот же день Москалёв был задержан в Минске сотрудниками МВД Беларуси.