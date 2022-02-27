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В 44 городах России прошли массовые протесты против войны в Украине. В Петербурге это четвертая несогласованная антивоенная акция. Протестующие собрались у Гостиного двора и направились в сторону Литейного проспекта. Публикуем фоторепортаж очевидца и заметки с "прогулки", которая сопровождается задержаниями. По его оценке, в акции принимает участие порядка тысячи человек.
Protestai Rusijoje
Protestai Rusijoje
© AFP / Scanpix

Акция началась в 16.00. Полицейские перекрыли проезжую часть на Невском проспекте у Аничкова моста. Полицейские хватают людей из толпы выборочно. Демонстранты кричат "Украина нам не враг!", "Нет войне!", "Позор!", "Фууу", “Нормальные люди против войны“, “”Мы Украина“… "При появлении полиции участники прячутся за колонны Гостиного двора, утыкаются в телефоны и изображают парочек", — сообщает наш очевидец.

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Толпа идет по Невскому проспекту в сторону Литейного. Как правило, людей с плакатами задерживают сразу, но некоторым удается задержаться. В некоторых местах люди достаточно беспрепятственно "гуляют" мимо космонавтов. "В целом, царит мир, спокойствие, музыка. Все послушно идут по переходам на зеленый свет", — передает очевидец.

Над переходом напротив Гостиного двора люди орут "российский военный корабль, иди нах..й" (слова, которые произнесли пограничники острова Змеиный в ответ на требование сдаться от российского военного корабля). От самого Двора гуляющих оттесняют. На полпути у Литейного проспекта все было перекрыто полицией. Часть митингующих пытались обойти оцепления по соседним улицам. С другого задержанного полицейский стянул брюки, у одной из журналисток выбил из рук телефон. Участники скандируют “На Смольный!”

В течение получаса задержали больше 50 человек. Процесс сопровождался музыкальной композицией группы "Любэ" "Вперед, Россия!

Это четвертая по счету антивоенная акция в Петербурге. Активисты ежедневно собираются у Гостиного двора. Сотни задержанных уезжают в полицейские отделы. Суды назначают им аресты и штрафы.

По состоянию на 20.00, сегодня задержано уже более 2023 человека в 44 городах, сообщает ОВД-Инфо. Здесь можно найти списки задержанных.

Всего, по сведениям ОВД, на антивоенных акциях с 24 февраля задержано более 5000 человек.

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