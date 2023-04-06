Львова-Белова уточнила, что ранее Маша сама не хотела жить с матерью, которую не видела много лет, а мнение 13-летнего ребёнка по закону должны учитывать. Однако теперь, по словам детского омбудсмена, Маша поменяла своё мнение и сейчас уже находится у матери. Львова-Белова пообещала оказывать необходимую помощь семье.

Мать Москалёвой Ольга Ситчихина не занималась воспитанием Маши с двух лет, отец растил дочь один. Сейчас Ситчихина живет в Тамбовской области с 17-летней дочерью от другого брака. По словам российского омбудсмена, после ареста бывшего мужа Ситчихина отказалась взять дочь на воспитание и написала заявление о помещении ребёнка в приют. Также Львова-Белова утверждала, что в течение месяца мать Маши несколько раз обещала приехать к дочери, но так и не сделала этого. Другие родственники Москалёвой также не стали брать ребёнка под опеку.

В конце марта поступали сообщения, что Ситчихина всё же заявила о желании забрать дочь домой. Она выразила готовность "отбить" у неё мысли о политике.

Завтра, 6 апреля, должен состояться суд об ограничении обоих родителей Маши Москалёвой в родительских правах. С таким иском 12 марта выступила комиссия по делам несовершеннолетних Ефремова Тульской области.

Весной прошлого года шестиклассница из Тульской области Маша Москалёва нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.

В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье Административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению.

1 марта Алексей Москалёв был арестован и помещён в СИЗО. Машу поместили в социально-реабилитационный центр в городе Ефремов Тульской области.

28 марта Ефремовский районный суд приговорил Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста. 30 марта Москалёва задержали в Минске сотрудники белорусского МВД.

С 30 марта сведений о местонахождении Алексея Москалёва нет. Где он находится, не знают также его адвокаты.