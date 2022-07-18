Бывшая журналистка и экс-сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова, задержанная в Подмосковье в воскресенье, 17 июля, освобождена после составления административного протокола по статье о "дискредитации" российской армии. В ночь на 18 июля Telegram-канал "Можем объяснить" опубликовал видео, в котором Овсянникова прокомментировала свое задержание и сообщила, что задержание связано с ее интервью 13 июля перед зданием Басманного суда, арестовавшего оппозиционера Илью Яшина.

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"Я сказала, что война в Украине - это преступление, это остервенелая попытка удержать власть в своих руках", - указала она. Овсянникова также отметила, что ее задержали во время прогулки с собаками в коттеджном поселке, затем около трех часов возили по Москве, доставив в конечном итоге в ОМВД Красносельского района.

Адвокат бывшей журналистки Дмитрий Захватов подтвердил проекту "ОВД-Инфо" и Telegram-каналу "Осторожно, новости", что обвинение по статье о "дискредитации ВС РФ" связано с высказываниями у Басманного суда в день ареста Яшина. Дело будет рассматриваться в четверг, 21 июля, Мещанским районным судом, заявил он.

Антивоенный протест на Софийской набережной и акция в эфире "Первого канала"

Накануне Овсянникова опубликовала в Telegram фотографии своего задержания. Правозащитники на протяжении нескольких часов не могли с ней связаться. Двумя днями ранее, 15 июля, Марина Овсянникова выходила на антивоенный пикет напротив Кремля, держа в руках плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Во время акции на Софийской набережной она задержана не была.

В середине марта Овсянникова, еще работая редактором вечерних новостей на "Первом канале" вошла в прямом эфире в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин". В итоге Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга - из-за видео, записанного перед акцией.

В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. Через три месяца контракт закончился, и она вернулась в Россию. Овсянниковой, которая стала лауреатом немецкой "Премии СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), в итоге решили не вручать награду. В мае она получила премию имени Вацлава Гавела- "За креативный протест".