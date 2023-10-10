Маргарита Симоньян рассказала, что пишет новую большую книгу "о том, куда катится этот мир"

«На излете предпоследних времен никто не желал уже превращаться банально из мальчика в девочку. Предпоследние возжелали превращаться из человека во что ни попадя: в собаку, кошку, золотую рыбку, владычицу морскую или даже корыто. Они не только были уверены, что родились собакой или корытом, просто в неправильном теле, в ошибочной оболочке, которую необходимо срочно исправить, чтобы они перестали страдать. Они умудрились убедить в этом подавляющее большинство окружающих. Таких людей официально именовали «трансоболочками», и сомневаться в их выборе было запрещено демократией. «...» В расплодившихся клиниках предпоследние люди отрезали себе все подряд и пришивали что попало, вплоть до шланга от пылесоса. Обладатель такого шланга мог присосать к себе кого хочет, и это быстро стало новой модной формой ухаживания».