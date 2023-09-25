Людмилу Нарусову "жёстко предупредили" о недопустимости поездок в страны НАТО без согласования

«Мы на комитете ждали Нарусову, но она не пришла. В её адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО», — сказал «РИА Новости» глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко («специальной военной операцией» власти России называют войну).

Комитет принял решение «жёстко предупредить» Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО, так как это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом, передает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате российского парламента.

В августе Собчак опубликовала видео, в котором сообщал, что находится в городе Марбелье в Испании, на видео была и Нарусова, пишет «РИА Новости».

«Я не комментирую эти глупости», — заявила изданию «Подъем» сама сенатор.