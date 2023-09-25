Людмилу Нарусову "жёстко предупредили" о недопустимости поездок в страны НАТО без согласования

 
bbcrussian.com
Liudmila Narusova
Liudmila Narusova
ФОТО: Stopkadras

Российского сенатора Людмилу Нарусову, вдову Анатолия Собчака и мать журналистки Ксении Собчак, предупредили о недопустимости поездок в страны НАТО во время войны в Украине, следует из сообщений российских СМИ.

«Мы на комитете ждали Нарусову, но она не пришла. В её адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО», — сказал «РИА Новости» глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко («специальной военной операцией» власти России называют войну).

Комитет принял решение «жёстко предупредить» Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО, так как это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом, передает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате российского парламента.

В августе Собчак опубликовала видео, в котором сообщал, что находится в городе Марбелье в Испании, на видео была и Нарусова, пишет «РИА Новости».

«Я не комментирую эти глупости», — заявила изданию «Подъем» сама сенатор.

Накануне финские СМИ опубликовали видео из 90-х, на котором Собчак, занимавший пост мэра Петербурга, и его младший коллега Владимир Путин, будущий президент России, играют в пинг-понг в Финляндии. После начала вторжения в Украину Финляндия решила стать членом НАТО.

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