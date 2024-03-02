Люди продолжают нести цветы к местам памяти о Навальном

На следующий день после похорон в Москве оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося в российской колонии на Крайнем Севере 16 февраля и погребенного на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, люди продолжают нести цветы к его могиле. В субботу, 2 марта, русскоязычные СМИ и Telegram-каналы публикуют фото, изображающие обилие букетов и траурных венков на могиле оппозиционера.

Как пишет Telegram-канал "ЧТД", на кладбище приехали и матери Алексея и Юлии Навальных. Там по-прежнему много полиции, однако силовики пропускают желающих проститься.

Со своей стороны Telegram-канал Astra публикует присланные его читателями фото заваленных цветами мемориалов в память о Навальном в городах Германии, Канады, США, Болгарии, Кипра и даже Эквадора.

Уничтожение стихийных мемориалов в память о Навальном