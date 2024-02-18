Люди продолжают нести цветы к мемориалам в память о Навальном

В Новосибирске и Томске мемориалы оцеплены третьи сутки подряд, сообщает "Говорит НеМосква". В Новосибирске вокруг памятника, куда люди приносят цветы, натянули сигнальные ленты под предлогом сообщения о минировании, однако саперы на место так и не прибыли.

Аналогичным образом сотрудники силовых структур попытались отогнать активистов от стихийного мемориала в Воронеже. Там полиция закрыла вход в парк, куда люди приносили цветы, и через громкоговоритель объявила, что на месте обнаружили "подозрительный предмет", пишет "Новая газета. Европа".

Во многих городах полицейские продолжают переписывать данные тех, кто приходит с цветами. Кого-то отвозят в отделы, где выписывают предостережения.