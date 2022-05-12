Компания "Лукойл" покупает бизнес Shell в России - сеть автозаправок в РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области, сообщается в пресс-релизе, обнародованном "Лукойл" в четверг, 12 мая.
Дочернему предприятию Shell в России принадлежат 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России. В Shell отметили, что после продажи "Лукойлу" сети АЗС и завода "более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником".
Сумма сделки не раскрывается. Для ее завершения требуется получить согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Выход Shell из совместных проектов
Британско-нидерландская компания Shell через несколько дней после вторжения России в Украину объявила о выходе из "Сахалина-2" и других совместных проектов с "Газпромом". Позднее компания сообщила о намерении поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты и газ.
После начала войны в Украине несколько сот иностранных компаний объявили о приостановке работы в России или об уходе с российского рынка.
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