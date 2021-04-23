А в начале встречи гостя, можно сказать, заставили перед телекамерами прокомментировать острую тему. Вопреки традиции журналистам позволили по ходу протокольной части переговоров задать вопросы, связанные с Украиной, ситуацией вокруг Донбасса. И Лукашенко был вынужден сделать публичные заявления, которые, мягко говоря, не вызовут восторга в Киеве. Этот сюжет показали российские федеральные телеканалы.

Два вождя дружно раскритиковали Киев

В частности, были перемыты косточки президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 апреля артистично предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Российский президент заявил, что «в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР». Лукашенко подхватил: «Если они хотят с Донбассом разговаривать, можно и в Донбассе — пусть встречаются, правильно? Это же их дело».

Вдобавок из уст гостя прозвучало, что «Зеленскому уже пора научиться конкретно, дипломатично себя вести».

Заявления же украинских представителей о желании перенести переговорную площадку трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в иное место Лукашенко назвал «глупостью несусветной». И солидарно с Путиным заключил, что таким образом Киев хочет «похоронить минские соглашения».

Минск жертвует отношениями с Украиной, Западом, чтобы понравиться Кремлю

Можно вспомнить, что 20 апреля на встрече в Минске с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко вождь белорусского политического режима уже подыграл Кремлю, заявив, что в свое время российский президент делал украинскому руководству хорошие предложения по Донбассу, но та сторона отказалась. Лукашенко отметил тогда, что «политики украинские, руководство не самостоятельны» (надо понимать, зависят от США).

Заявления же Лукашенко на переговорах с Путиным выглядят как окончательный переход в фарватер Кремля в украинском вопросе.

В 2014 году, отмежевавшись от российской агрессии в Крыму и на Донбассе, Минск смог заметно улучшить отношения с Евросоюзом и США, начал выжимать внешнеполитические дивиденды из миротворчества и даже претендовать на статус «восточной Швейцарии», Хельсинки-2.

Теперь все эти достижения летят в тартарары. Москва, пользуясь ослаблением Лукашенко после прошлогодних протестов, стремится превратить Беларусь в услужливого сателлита.

В целом было заметно, что Лукашенко хочет понравиться Путину. Хвалебно отозвался о его послании Федеральному собранию. А также отметил, что глава правительства РФ Михаил Мишустин во время недавнего визита в Минск (куда был послан российским президентом для продвижения интеграции в налоговой сфере) выступил как академик, «получилось у него очень мощно».

Россия загоняет в налоговый капкан

На переговорах 22 апреля Лукашенко сообщил, что «мы двигаемся серьезно по союзным программам», «наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства». Судя по всему, речь идет о перелицованных дорожных картах «углубления интеграции», пакет которых Лукашенко не захотел подписывать в конце 2019 года.

Теперь, по его словам, «немного осталось: две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение».

Как считают многие независимые эксперты, за идеей сближения (еще используются эвфемизмы «интеграция», «гармонизация») налоговых систем стоит желание Москвы де-факто перевести Беларусь на свой налоговый кодекс.

И для властей РФ теперь этот вопрос крайне важен как сильный способ привязать Беларусь к России покрепче без политических надстроек (созданию которых Лукашенко решительно противится). Недаром Путин посылал в Минск свою тяжелую артиллерию — премьера Мишустина, действительно доку в налоговой сфере.

И все же дело, похоже, продвигается трудно. Судя по реплике Лукашенко, налоговая тема обсуждалась и 22 апреля на переговорах с Путиным.

«Сейчас вопрос политической интеграции под зонтиком Союзного государства стоит не так остро, как стоял до конца 2019 года, Кремлю это уже не так интересно. Углубление же торгово-экономической интеграции просматривается как один из способов институционально удержать Беларусь в своей сфере влияния», — заявил в комментарии для Naviny.by директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.

По его мнению, Кремль ставит вопрос так: если Минск хочет получить компенсацию за налоговый маневр в российской нефтянке, сохранить скидку на энергоресурсы, то он должен согласиться, в частности, «на единое, то есть, по сути, российское налоговое законодательство, а это в будущем предполагает и введение единой валюты».

Что осталось за кулисами?

О том, насколько плодотворно поговорили Лукашенко и Путин 22 апреля о дорожных картах, мы пока не знаем. Вряд ли точки над і расставлены. Надо думать, Минск в своем фирменном стиле будет стараться получить материальные выгоды авансом, в то же время сделав минимум уступок в плане договоренностей.

Перед этой встречей были прогнозы, что Путин настоит на размещении военной базы в Беларуси. Ее правитель долгое время отбивался от этой идеи. Но сейчас его позиция стала явно слабее. В том числе и под влиянием свежей истории о якобы предотвращенной попытке переворота, покушения на Лукашенко.

С этой историей он, пожалуй, попал в ловушку. Теперь у Кремля появился дополнительный аргумент в пользу своего военного присутствия в Беларуси (да и вообще дальнейшего ее движения под крыло Москвы) — иначе, мол, враги могут в итоге реализовать коварные замыслы.

Вполне вероятно также, что тет-а-тет Путин 22 апреля вел разговор и об управляемом транзите власти в Беларуси, таком варианте конституционной реформы, который расширял бы возможности российского воздействия на белорусскую политику.

Независимость Беларуси все глубже вползает в зону риска

В целом эти переговоры показывают, что Кремль стремится выжать максимум из той зыбкой ситуации, в которой оказался белорусский режим, проведя прошлогоднюю президентскую кампанию в брутальной манере и спровоцировав массовое недовольство граждан, посчитавших выборы сфальсифицированными.

В частности, мы видим, что руководство Беларуси вольно или невольно жертвует отношениями с Украиной ради того, чтобы заполучить расположение Кремля, от поддержки которого зависит состояние белорусской экономики и, более того, политическая судьба самого Лукашенко.

И в целом многовекторность внешней политики Минска на глазах усыхает. Отношения с ЕС и США обостряются, причем и здесь белорусское руководство явно стремится понравиться Москве, надеясь получить бонусы за нахождение в одном антизападном, антиамериканском окопе.

Наконец, игра в дорожные карты интеграции чревата новыми угрозами для белорусского суверенитета. Кремль, судя по всему, намерен решить вопрос контроля над Беларусью тихой сапой, через постепенный перевод соседней страны на российские институциональные рельсы.

У Лукашенко же в этой игре все меньше козырей. Да и в принципе обыграть империю в дорожные карты — задача нереальная. Независимость Беларуси все глубже вползает в зону риска.