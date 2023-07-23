Лукашенко привез Путину новую карту с планом нападения на Беларусь и заявил, что вагнеровцы рвутся на Варшаву

В ходе беседы с Путиным в воскресенье Лукашенко (страны Запада не признают его легитимным руководителем Беларуси ) заявил, что наемники группировки «Вагнер» просятся на запад «на экскурсию в Варшаву», чем «стали напрягать» его. По словам Лукашенко, он удерживает их в центре страны, но наемники рвутся на юго-восток Польши, в город Жешув.

Предыдущая карта, привезенная Лукашенко на встречу с Путиным в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году с его комментарием "Я вам сейчас покажу, откуда не Беларусь готовилось нападение", стала источником бесчисленного множества карикатур и мемов в социальных сетях.

«Они начали подключать Польшу и активно подключают наемников. Я специально привез вам карту о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем мы говорили. Мы видим, готовится почва», – рассказал Лукашенко Путину.

Российские и белорусские телеканалы продемонстрировали кадры начала встречи, на которых белорусский авторитарный лидер сообщил Путину, что привез карту, на которой, по его словам изображена переброска польских войск к границам Союзного государства.

Лукашенко утверждает, что вагнеровцы якобы хотят отомстить Польше за бои в Бахмуте, где использовалась польская техника.

Его заявления прозвучали на фоне прибытия в Беларусь большой группы боевиков «Вагнер», отправившихся туда без вооружения и боевой техники в рамках соглашения с Путиным, достигнутым по результатам попытки мятежа, предпринятой в конце июня основателем наемнической группировки Евгением Пригожиным, а также сообщений о завершении размещения в Беларуси тактического ядерного оружия.

Ряд наблюдателей высказывают опасения, что в Кремле могут вынашивать планы по проведению провокации «под чужим флагом» в отношении Польши или балтийских стран с целью масштабирования конфликта и втягивания в него европейских государств.

Белорусский лидер также заявил Путину, что расчленять Украину неприемлемо.

«Передача земель Польше неприемлема. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», - сказал он.