"Затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества с учетом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнёрства и союзничества", — сообщает пресс-служба президента России.

Там также отметили, что стороны "обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах".

Пресс-служба Лукашенко сделала на второй части разговора особый акцент.

"Однако особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям. При этом, как было подчеркнуто, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. Главы государств в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах тревожные факты и тенденции", — сообщили там.

Ранее сегодня комментируя происходящее на белорусско-польской границе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется, что обстановка там не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.

Песков сообщил, что Москва и Минск, находятся в постоянном контакте по поводу этой ситуации "по всем возможным каналам, в том числе по каналам специальных служб». «Поэтому, конечно, обмен информацией идет. Но еще раз повторяю — это проблема, реальная проблема, которая касается в данном случае Беларуси и Польши. А мы, разумеется, весьма обеспокоены в этой связи", — констатировал пресс-секретарь президента России.

Он также заявил, что Россия внимательно наблюдает за тревожной ситуацией на белорусско-польской границе, призывает стороны к ответственному поведению.