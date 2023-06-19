Литва на втором месте по числу эмигрантов из России

В 2022 году число россиян, эмигрировавших в граничащие с Россией государства Шенгенской зоны*, увеличилось в 1,93 раза относительно среднего показателя за предыдущие 10 лет. К такому выводу пришла "Вёрстка", подсчитав данные статистических служб разных стран.
За 2022 год в Финляндию, Литву, Эстонию, Латвию и Норвегию переехали 11 863 россиянина. С 2012 по 2021 в эти же страны иммигрировало в среднем только 6 140 россиян в год. При этом в статистике заметна тенденция, что иммиграция начала усиливаться ещё в 2021 году — тогда из России уехали 7 772 человек.
Больше всего россиян в 2022 году перебралось в Финляндию — 6 003 человека. На втором месте по числу иммигрантов из России оказалась Литва — 2 188 человек, на третьем Эстония — 1 918 человек. В Латвию иммигрировали 924 человека, в Норвегию — 830.
Больше всего по отношению к средним показателям увеличился приток эмигрантов из России в Финляндию — в 2022 году туда прибыло на 146% больше россиян. На втором месте Литва — в неё за предыдущий год приехало на 128% больше россиян чем в среднем с 2012 по 2021 год. На третьем месте Эстония — рост на 64%, на четвёртом Норвегия — 29%. При этом иммиграция в Латвию из России в прошлом году относительно среднего показателя наоборот снизилась на 0,7%.
*В статистике не учтена иммиграция в Польшу, поскольку служба статистики государства ещё не опубликовала данные за 2022 год.
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