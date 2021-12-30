Алексей Навальный - находящийся в заключении российский оппозиционный политик, считающийся одним из самых известных критиков действующего главы государства Владимира Путина, - занял вторую строчку в рейтинге "Человек года", опубликованном "Левада-центром" в среду, 29 декабря. Достойным этого статуса его сочли 5% опрошенных.

Столько же респондентов назвали "человеком года" министра обороны России Сергея Шойгу. Президент России Владимир Путин занял первую строчку, набрав 26% голосов.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко, премьер РФ Михаил Мишустин и глава российского МИД Сергей Лавров разделили третью позицию, набрав по 4% голосов. Между тем по 2% респондентов ответили, что "человеком года" достойны называться бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), американский предприниматель Илон Маск, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, президент США Джо Байден и лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Главные события 2021 года

Среди самых важных событий уходящего 2021 года, по мнению участников опроса, - пандемия коронавируса, связанные с ней вакцинация и ограничения, авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, стрельба в образовательных учреждениях (школе в Казане и университете в Перми), а также пожары в Якутии. Эти события выделили от 49 до 26% опрошенных. При этом выход фильма-расследования команды Навального "Дворец для Путина" сочли событием года 7% респондентов.