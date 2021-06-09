В мае 2013 года хотели уехать из страны 22% россиян, в мае 2014 года уже 17%, а в 2019 году — только 15%.

«Отчасти повторяется история с тем периодом, который вылился в протесты на Болотной. Тогда уровень желающих уехать перед протестами и перед выборами был самый высокий, а когда началось «болотное дело» и был принят ряд репрессивных законов, тогда тоже был высокий уровень. Потом люди к этому привыкли», — сказала Дождю руководитель отдела социально-политических исследований «Левада-центра»* Наталья Зоркая. Она допустила, что в этот раз россияне тоже могут привыкнуть к подобной ситуации. «Говорить об эмиграции довольно сложно, потому что это скорее общественное настроение», — добавила Зоркая. Люди понимают, что опять нет будущего, зажимают все и надежда на то, что какие-то существенные перемены произойдут, — они тают, поэтому растут эти настроения, при этом эмигрировать могут не все, заключила она.

Сейчас чаще всего желание уехать из России выражают люди 18-24 лет (48%). Среди респондентов 25-39 лет таких 33%. Десять процентов опрошенных уже предпринимают шаги для переезда.

Доля тех, кто обдумывает возможности выезда, достигла максимума за всю историю наблюдений «Левада-центра»* (8%). Хотя бы иногда о переезде думают 20% опрошенных, это максимум с 2013 года.

Директор «Левада-центра»* Денис Волков в разговоре с «Открытыми медиа» назвал основными мотивами отъезда проблемы внутри страны и представления о Западе.

77% россиян, согласно опросу, не хотели бы постоянно жить за границей. В основном это люди от 55 лет и старше.