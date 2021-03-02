Россияне все меньше боятся заразиться коронавирусом, а число желающих привиться вакциной "Спутник V" снижается, говорится в исследовании "Левада-центра" (признан минюстом России организацией, выполняющей функции иностранного агента). При этом почти две трети опрошенных считает, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Такое мнение может быть связано с точкой зрения, которая доминирует в федеральных СМИ, считает социолог.

56% россиян "в общем не боятся заразиться коронавирусом", пришли к выводу авторы исследования. Это самый большой показатель с февраля 2020 года, отмечают социологи. При этом 31% опрошенных "определенно" не боится заразиться, 25% — "скорее" не боятся.

43% респондентов все еще опасаются заразиться. "Определенно" опасаются — 20%, "скорее" опасаются — 23%.

В то же время число тех, кто готов сделать прививку российской вакциной "Спутник V", снижается.

В декабре 2020 года 38% опрошенных были готовы привиться, 58% — не готовы. В феврале 2021 года 30% готовы, не готовы — 62%. При этом 4% опрошенных в феврале сказали, что уже сделали прививку.

Меньше других возрастных групп прививаться хочет молодежь, говорится в исследовании. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет в готовности привиться "Спутником" признались лишь 19%.

В качестве основных причин не прививаться респонденты указывают угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствие смысла (16%). В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше — 29%, а окончания испытаний ждали больше — 30%.

"Это отражение представления о мире"

В рамках этого исследования социологи также задавали респондентам вопрос о происхождении коронавируса. Как выяснилось, абсолютное большинство — 64% опрошенных — считает, что он был искусственно создан как новая форма биологического оружия.

Лишь 23% респондентов считают, что вирус возник естественным путем. Еще 13% затруднились с ответом на вопрос, какой из версий возникновения новой коронавирусной инфекции они придерживаются.

"Думаю, что это во многом отражение той точки зрения, которая доминирует в федеральных СМИ, и готовности общества принимать такую точку зрения", — прокомментировал эти цифры замдиректора "Левада-центра" Денис Волков.

"Это не то чтобы злой умысел. Это в некотором смысле отражение представления о мире. Сейчас много теорий заговоров — что все кем-то искусственно создано и само по себе не может возникнуть. Теории заговора у нас вообще очень распространены", — сказал социолог.

"Вся конструкция строится на объяснении того, что кто-то злоумышляет против нас, поэтому неудивительно, что такой большой процент людей так считает и это доминирующая точка зрения", — считает Волков.