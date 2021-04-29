Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил об официальном роспуске сети региональных штабов Навального. "Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает", - пояснил Волков в своем Telegram-канале в четверг, 29 апреля.
В то же время Волков обещал, что активисты продолжат работать в другом формате. "Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, если тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами", - пояснил политик.
В середине апреля прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика - Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд приостановил деятельность этих организаций до вынесения окончательного решения.
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