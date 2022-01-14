Соратники оппозиционера Алексея Навального - Леонид Волков и Иван Жданов - включены в национальную часть перечня физлиц, которых власти РФ считают причастными "к терроризму и экстремизму". Это следует в пятницу, 14 января, из обновленного списка на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинга). Имена активистов значатся под номерами два и три.

Внесение в перечень означает, в частности, что банки замораживают средства включенных в него лиц и приостанавливают обслуживание. Жданов уже заявил о блокировке банковских приложений.

о заблочили все банковские приложения, быстро pic.twitter.com/yCHCq2HT9L — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 14, 2022

Следственный комитет РФ 28 сентября 2021 года сообщил о возбуждении уголовного дела "о создании экстремистского сообщества и участии в нем" в отношении Навального и ряда его ближайших соратников - Волкова, Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других.

Жданов покинул Россию осенью 2019 года

Иван Жданов - экс-директор ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК). С июня 2021 года объявлен в международный розыск. Адвокат активиста Владимир Воронин тогда обещал обжаловать решение суда, вынесенное за неисполнение вердикта о взыскании с оппозиционера 29 млн рублей (332 тыс. евро) по иску компании "Московский школьник". Жданов покинул Россию осенью 2019 года и, по данным СМИ, находился в Литве.

Волков находился в Литве

Леонид Волков возглавлял общественное движение "Штабы Навального". В сентябре 2021 года он был внесен в базу розыска МВД России. По данным СМИ, Волков также находился в Литве.

Мосгорсуд 9 июня 2021 года признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. Указанным организациям не разрешено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

В начале августа 2021 года министерство юстиции РФ внесло ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций.