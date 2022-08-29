Полиция составила протокол на Гозмана из-за поста в фейсбуке. В нём он написал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а СС преступниками, но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были ещё хуже.
В 2021 году Госдума приняла, а президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает приравнивать коммунистов с нацистами. По этой административной статье политику грозит до 15 суток ареста и штраф до двух тысяч рублей.
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