Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий избран новым председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Такое решение принято в пятницу, 27 мая, на ее внеочередном съезде, созванном после смерти основателя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Кандидатура Слуцкого на голосовании была единственной.

В парламент РФ, где он возглавляет фракцию ЛДПР и комитет по международным делам, 54-летний Слуцкий избирается с 1999 года. Широкую известность политик обрел в 2018 году, когда журналистки Фарида Рустамова (BBC), Дарья Жук (телеканал "Дождь") и Екатерина Катрикадзе (RTVI) обвинили его в сексуальных домогательствах. Думская комиссия по этике приняла их заявления, однако нарушений в поведении депутата не усмотрела. Сам Слуцкий обвинения отрицал. Ряд российских СМИ отреагировал на это временным бойкотом Госдумы.

Слуцкий избран главой ЛДПР на четыре года. Устав партии позволяет переизбирать председателя неограниченное количество раз.