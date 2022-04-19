Лавров заявил, что "спецоперация" направлена "на полное освобождение Донецкой и Луганской республик".
Глава МИД РФ также заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в ходе "спецоперации". "Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях", — сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что через несколько дней после начала войны президент России Владимир Путин приказал привести в режим особого несения дежурства так называемую ядерную триаду, к которой относятся различные типы баллистических ракет.
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