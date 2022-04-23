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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ ”не против” участия в договоре о гарантиях безопасности стран, упоминавшихся Украиной на переговорах. Об этом пишет Meduza.
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
© AP / Scanpix

”На бумаге они эти страны не перечисляли, но упоминали постоянных членов Совета безопасности [ООН], Турцию, Германию. Мы не против. Главное, что будет являть собой существо этих гарантий и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого-нибудь еще”, — заявил он.

При этом Лавров заметил, что переговоры ”застопорились” и что заявления представителей Украины наводят его на мысль, что ”им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой”.

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При этом в пятницу глава российской переговорной делегации Владимир Мединский подтвердил, что провел ”несколько длительных разговоров” с главой делегации Украины Давидом Арахамией. Их содержание неизвестно.

В ходе переговоров с Россией Украина предложила заключить многосторонний договор о гарантиях своей безопасности, который в случае нападения на Украину обязывал бы участников соглашения в короткие сроки оказывать ей помощь.

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