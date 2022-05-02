"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", – сказал Лавров (цитата по "Интерфаксу").

Во время интервью министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может поспособствовать наступлению мира, "если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление";

Журналист, бравший интервью, уточнил у Лаврова – значит ли это, что Россия настаивает, чтобы президент Зеленский сдался, и считает это условием для мира?

"Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", – ответил Лавров.

Глава МИД также заявил, что Россия не стремится сменить режим в Украине, назвав это "американской специальностью".

"Хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации", – сказал Лавров.