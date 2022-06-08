Россия выразила готовность гарантировать безопасность судов, вывозящих зерно из заблокированных портов Украины. "Мы готовы проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре в среду, 8 июня.

Чавушоглу пригласил Лаврова, чтобы обсудить возможность вывоза зерна из украинских портов, заблокированных российской армией. При этом министр иностранных дел РФ утверждал на пресс-конференции, что зерно из Украины невозможно вывезти, потому что украинская сторона сама заминировал свои порты, опасаясь нападения России с моря. По его словам, в случае разминирования коридоров для прохождения судов с продовольствием Россия "гарантирует", что не будет использовать их для ведения боевых действий против Украины.

В свою очередь глава МИД Турции назвал законным требование России об отмене санкций против российской сельхозпродукции, введенных из-за российского вторжения в Украину. "Совершенно законно в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок добиваться устранения препятствий для российского экспорта продовольствия. Считаем, что это было бы справедливо", - сказал Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым.

Посреднические усилия Турции

Это уже второй визит Лаврова в Турцию с начала войны в Украине в конце февраля. В начале марта в рамках посреднических усилий Турции он встречался в Анталье с Чавушоглу и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Турция поставляет Украине боевые беспилотники, но стремится поддерживать нейтралитет в отношениях с Россией, от которой она зависит в сфере поставок энергоносителей и зерна.

Турция по просьбе ООН предложила эскортировать морские конвои с зерном из украинских портов, несмотря на морские мины, которые были обнаружены и неподалеку от ее побережья. Взамен Турция по согласованию с Киевом получит зерно по цене на 25 процентов ниже мировой.

Реакция Украины на переговоры в Анкаре

МИД Украины в тот же день распространил заявление по поводу требования РФ о разминировании портов, в котором подчеркивается: "Учитывая недавний ракетный удар РФ по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планы России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и на юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства. Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря".

В заявлении отмечается, что Украина ценит усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов, однако в данный момент никаких договорённостей об этом пока нет.