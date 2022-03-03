"Крым — это часть России. Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей. Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать", — сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
Как подчеркнул министр, "там (в Украине — ИФ) не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации".
"Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников", — заявил Лавров.
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