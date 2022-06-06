Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию, запланированный на 6-7 июня, сорван. Соседние с Сербией страны отказались разрешить самолету Лаврова воспользоваться их воздушным пространством для перелета над их территорией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская делегация должна была прибыть для переговоров в Белград. Но соседние страны ЕС и НАТО закрыли свое воздушное пространство", - сказала она.
В воскресенье сербские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Черногория, Северная Македония и Болгария запретили самолету Лаврова заходить в их воздушное пространство. Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что ситуация с прибытием Лаврова в Белград "чрезвычайно осложнена". Воздушное пространство трех соседних с Сербией стран было закрыто на основании санкций, введенных ЕС против Лаврова и президента РФ Владимира Путина на фоне российского вторжения в Украину.
Источник в МИД России подтвердил российским СМИ, что Лавров не сможет прибыть в Белград. "Эти сообщения соответствуют действительности. Способностью к телепортации дипломатия еще не овладела", - отметил источник.
В Совете Федерации требуют предельно жесткой реакции
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев резко осудил действия Болгарии, Черногории и Северной Македонии, назвав его шагом, направленным против России и Сербии как государств.
"Реакция, надеюсь, будет совместной и предельной жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных практических ответных действия. Дабы неповадно было", - написал он в своем Telegram-канале.
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