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Глава МИД РФ Сергей Лавров резко отреагировал на инициативу польского правительства направить в Украину миротворческую миссию НАТО или другой международной организации. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
© AP / Scanpix

"Это демагогия, и НАТО поймет, что они должны быть реалистичны", — утверждает Сергей Лавров.

Он не исключает, что если бы это решение было принято, большинство миротворческих сил пришло бы из Польши, и она взяла бы под свой контроль Западную Украину и Львов. В таком случае, добавляет российский министр, поляки "задержались бы там надолго, и, возможно, это и есть цель этого плана".

"Россия продолжает быть открытой к сотрудничеству с западными странами, однако больше не будет выступать с какими-либо инициативами сама", — заявил Лавров в финале трека "Международный" конкурса "Лидеры России", комментируя отказ Запада от сотрудничества с РФ. По его словам, таким поведением они сами завели себя в тупик.

"Продолжаем мы, конечно, быть открытыми и к сотрудничеству с любыми странами, включая западные, хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами. Посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который они себя загнали, из тупика, в который они загнали свои так называемые ценности, свои принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, презумпцию невиновности. Все это растоптано. Ими самими", — цитирует Лаврова "Интерфакс".

По словам главы российского МИДа, многие страны уже начали задумываться о том, как отойти от доллара в международных расчетах, так как "завтра кто-то еще может не понравиться".

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