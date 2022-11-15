Ранее Зеленский призвал лидеров G20 способствовать мирному урегулированию по плану Киева, а Кремль расценил это как отказ следовать идеям Москвы
Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной — это делает Киев, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 на Бали. Слова Лаврова привел ТАСС.
Чем дольше Украина будет отказываться от диалога, тем труднее будет в конечном итоге договариваться, считает Лавров. Украина тормозит процесс, в том числе законодательно, поскольку Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с действующим российским руководством, добавил министр. Киев выдвигает условия, которые «заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», отметил он и сообщил, что заявил об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу во время личной встречи.
Лавров сообщил, что несколько стран настояли на том, чтобы упомянуть конфликт на Украине в итоговой декларации саммита. Россия согласилась, но с условием: "Мы настояли, что если так уж хочется эту тему затронуть, хотя она никоим образом не касается повестки дня и компетенции "двадцатки", то давайте будем поступать по-честному и давайте зафиксируем, что по этой теме у нас есть различия. Да, идет война на Украине. Гибридная война, которую Запад развязал и которую готовил долгие годы с того момента, когда поддержал приход к власти в результате госпереворота откровенно расистских неонацистских сил", — сообщил Лавров.
Министр назвал слухами мнение о том, что США могут готовить почву для переговоров России и Украины. The Washington Post 5 ноября писала со ссылкой на источники, что администрация США в частном порядке убеждала власти Украины показать открытость к переговорам с Россией, в том числе с Владимиром Путиным, несмотря на подписанный Киевом указ. 14 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о встрече делегаций России и США в столице Турции Анкаре. Позже Кремль подтвердил факт переговоров, отказавшись раскрыть детали.
Зеленский выступил на саммите 15 ноября по видеосвязи. По словам Лаврова, речь Зеленского показали в записи, выступление длилось 20 минут, хотя на саммите каждому участнику давали примерно по три. Зеленский призвал лидеров стран G19, как он сам выразился, помочь реализации украинского мирного плана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил это как подтверждение нежелания Киева вести мирные переговоры по плану Москвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Vienu svarbiu aspektu palygino nuosavus namus ir daugiabučius – atsakymas gali kaip reikiant nustebinti Kritikuoja Vyriausybės sprendimą dėl šildymo kompensacijų (1)
TOP новостей
В Брюсселе требуют новых санкций: российская элита должна понять, что их боссу грозит трибунал
Неправда, что уже не осталось ничего, что можно было бы...
Застрявшие в Клайпеде моряки из России уехали в Калининград
После того, как Международная федерация работников...
В "Зверинец" в вольер медведя Тимофея привезли двух медведиц
В "Зверинец" вместо ушедшего "в страну вечной охоты"...
Война продолжается, а граждане России по-прежнему покупают недвижимость в Литве
В этом году граждане России приобрели в Литве 699...
Эфир Delfi: литовская монета в кошельке Лукашенко, как украинцы учатся в Литве
В Литве широкий резонанс получило журналистское...