Ранее Зеленский призвал лидеров G20 способствовать мирному урегулированию по плану Киева, а Кремль расценил это как отказ следовать идеям Москвы

Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной — это делает Киев, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 на Бали. Слова Лаврова привел ТАСС.

Чем дольше Украина будет отказываться от диалога, тем труднее будет в конечном итоге договариваться, считает Лавров. Украина тормозит процесс, в том числе законодательно, поскольку Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с действующим российским руководством, добавил министр. Киев выдвигает условия, которые «заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», отметил он и сообщил, что заявил об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу во время личной встречи.

Лавров сообщил, что несколько стран настояли на том, чтобы упомянуть конфликт на Украине в итоговой декларации саммита. Россия согласилась, но с условием: "Мы настояли, что если так уж хочется эту тему затронуть, хотя она никоим образом не касается повестки дня и компетенции "двадцатки", то давайте будем поступать по-честному и давайте зафиксируем, что по этой теме у нас есть различия. Да, идет война на Украине. Гибридная война, которую Запад развязал и которую готовил долгие годы с того момента, когда поддержал приход к власти в результате госпереворота откровенно расистских неонацистских сил", — сообщил Лавров.

Министр назвал слухами мнение о том, что США могут готовить почву для переговоров России и Украины. The Washington Post 5 ноября писала со ссылкой на источники, что администрация США в частном порядке убеждала власти Украины показать открытость к переговорам с Россией, в том числе с Владимиром Путиным, несмотря на подписанный Киевом указ. 14 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о встрече делегаций России и США в столице Турции Анкаре. Позже Кремль подтвердил факт переговоров, отказавшись раскрыть детали.

Зеленский выступил на саммите 15 ноября по видеосвязи. По словам Лаврова, речь Зеленского показали в записи, выступление длилось 20 минут, хотя на саммите каждому участнику давали примерно по три. Зеленский призвал лидеров стран G19, как он сам выразился, помочь реализации украинского мирного плана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил это как подтверждение нежелания Киева вести мирные переговоры по плану Москвы.