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Россия может посоветовать неосновному персоналу своей дипмиссии в Украине на время вернуться на родину из-за эвакуации дипломатов других стран, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
© Itar-Tass / Scanpix

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил частичной эвакуации российских дипломатов из Украины в связи с аналогичными действиями США, Великобритании и других стран. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 10 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой британского МИДа Лиз Трасс.

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"Мы уже, кстати, задумались сами: может именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег", - сказал Лавров.

Эвакуация дипломатов из Украины

Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили о вывозе из Украины сотрудников своих дипломатических миссий и членов их семей. Вслед за ними и власти Германии заявили, что родственники немецких дипломатов, которые хотят покинуть Украину, могут сделать это за счет МИД ФРГ. Вернуться также предложили семьям сотрудников Гете-Института и других организаций.

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы вторжения в Украину и обвиняет Запад в ее вооружении и проведении маневров у российских границ.

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