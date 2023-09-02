Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в России объявлен "иноагентом"

Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».
По утверждению же российского Минюста, главный редактор «Новой газеты» «использовал иностранные площадки» для распространения «мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации», а также распространял материалы «иноагентов».
В пресс-релизе министерства не уточняется, когда именно это делал Муратов. Комментируя включение в реестр, 61-летний журналист заявил РБК: «Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал».
Вместе с Муратовым в список «иноагентов» 1 сентября были добавлены экономист Константин Сонин, бывший участник Comedy Club Руслан Белый, тележурналист Денис Катаев, ведущая прекратившего вещание в российском радиоэфире «Эха Москвы» Ксения Ларина, писатель Олег Радзинский, чеченский историк Майрбек Вачагаев, воронежский активист Евгений Карпов и петербургский политик Максим Резник, а также антивоенное этническое движение «Новая Тыва».
Редакция под руководством Муратова продолжает выпускать «Новую газету» в России, несмотря на решение властей об отзыве свидетельства о регистрации. Другая часть журналистов создала «Новую газету Европа», деятельность которой была признана нежелательной в России.
Все добавленные в реестр, кроме Муратова и Карпова, сейчас находятся за пределами России.
В России против Сонина в конце марта этого года было возбуждено дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил). Поводом стали публикации в его телеграм-канале. В мае экономиста объявили в розыск, а сейчас Минюст включил его в реестр, заявив, что Сонин «в качестве респондента» выступал «на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ» и якобы распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.
65-летний писатель Радзинский — советский диссидент, сын драматурга Эдварда Радзинского. Он также подвергался уголовному преследованию, но еще в советские годы. В 1982 году Радзинский был арестован по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» и осужден, а в 1987 году помилован и выслан из СССР. Спустя десять лет он вернулся из Нью-Йорка в Москву, заняв должность управляющего директора российского отделения австрийского инвестиционного банка, а позже возглавлял совет директоров Rambler Media Group. Радзинский выступает против «специальной военной операции», сказано в пресс-релизе Минюста (так российские власти называют войну против Украины).
57-летний историк Вачагаев в 1990-е годы был пресс-секретарем Аслана Масхадова и представителем Ичкерии в Москве, а в 2000 году был приговорен к трем годам колонии по делу о хранении оружия, амнистирован и покинул Россию. Его включение в реестр «иноагентов» Минюст объяснил «деятельностью, направленной на формирование антироссийских взглядов».
В этом же чиновники обвинили Ксению Ларину (по паспорту — Оксану Баршеву). Журналистка работала на радио «Эхо Москвы» с 1991 года до закрытия радиостанции по решению «Газпром-медиа» в 2022 году. После начала российского вторжения она заняла жесткую антивоенную позицию и, как сообщает в своем пресс-релизе Минюст, «открыто выступала в поддержку Украины».
38-летний Катаев стал одним из многих журналистов телеканала «Дождь», внесенных в список «иностранных агентов». Сам канал в этом реестре еще с лета 2021 года, а в конце этого июля Генпрокуратура России признала его деятельность нежелательной в стране.
Воронежский активист Карпов, согласно информации в его твиттере, ранее возглавлял региональный штаб Алексея Навального. «Штабы Навального» российский суд признал экстремистскими организациями и запретил. По утверждению российского Минюста, соратник Навального «призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» России.
Петербургский политик Резник был депутатом городского заксобрания двух созывов. В апреле 2022 года суд приговорил его к пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении, признав виновным по делу о наркотиках. Минюст поставил ему в вину призывы к митингам и распространение якобы недостоверной информации о действиях российской армии и властей.
Аналогичные претензии у министерства оказались и к 43-летнему комику Руслану Белому, известному благодаря Comedy Club и другим проектам канала ТНТ: выступал против войны и формировал негативного образа вооруженных сил.
Неделю назад Минюст России объявил «иноагентами» шесть человек и две организации. В реестре оказались журналисты Константин Эггерт и Виталий Дымарский, политолог Кирилл Рогов, аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин, блогер Александр Штефанов и общественный деятель Мартин Кочесоков. Две недели назад в список добавили семь человек, в том числе писательницу Линор Горалик и бывшего экономического советника президента России Андрея Илларионова.