Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в России объявлен "иноагентом"

Вместе с Муратовым в список «иноагентов» 1 сентября были добавлены экономист Константин Сонин, бывший участник Comedy Club Руслан Белый, тележурналист Денис Катаев, ведущая прекратившего вещание в российском радиоэфире «Эха Москвы» Ксения Ларина, писатель Олег Радзинский, чеченский историк Майрбек Вачагаев, воронежский активист Евгений Карпов и петербургский политик Максим Резник, а также антивоенное этническое движение «Новая Тыва».

В пресс-релизе министерства не уточняется, когда именно это делал Муратов. Комментируя включение в реестр, 61-летний журналист заявил РБК: «Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал».

По утверждению же российского Минюста, главный редактор «Новой газеты» «использовал иностранные площадки» для распространения «мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации», а также распространял материалы «иноагентов».

Редакция под руководством Муратова продолжает выпускать «Новую газету» в России, несмотря на решение властей об отзыве свидетельства о регистрации. Другая часть журналистов создала «Новую газету Европа», деятельность которой была признана нежелательной в России.

Все добавленные в реестр, кроме Муратова и Карпова, сейчас находятся за пределами России.

В России против Сонина в конце марта этого года было возбуждено дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил). Поводом стали публикации в его телеграм-канале. В мае экономиста объявили в розыск, а сейчас Минюст включил его в реестр, заявив, что Сонин «в качестве респондента» выступал «на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ» и якобы распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.