Латвийскую компанию подозревают в поставках электронных компонентов военного назначения для России

Согласно полученной в ходе расследования VDD информации, зарегистрированная в Латвии компания поставляла в России электронные компоненты, используемые при производстве военной продукции, на сумму более полумиллиона евро.
4 декабря этого года в рамках уголовного процесса служба провела уголовно-процессуальные действия по шести связанным с латвийской компанией объектам в Риге, в ходе которых изъято большое количество документов и носителей информации для дальнейшего расследования.
В ходе уголовного процесса задержаны трое лиц, связанных с фирмой. В настоящее время двое из них помещены под стражу, а одному из задержанных применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Как сообщал Rus.LSM.lv, в середине октября Служба госбезопасности (СГБ) также проводила уголовно-процессуальные действия по подозрению в обеспечении ресурсами вооруженных сил РФ - в общей сложности в пяти объектах.
Уголовный процесс был начат службой по статье 77.2 уголовного закона, а именно — о возможной косвенной передаче имущества участвующей в продолжающемся за пределами территории Латвийской Республики вооруженном конфликте стороне, деятельность которой направлена против территориальной неприкосновенности Украины.
Речь шла о предприятии Arta-F. Программа телеканала TV3 «Ничего личного» тогда сообщила, что СМИ российского оппозиционера Михаила Ходорковского якобы установило связь между производителем формы для армии РФ и латвийской компанией Arta-F, которая в том числе производит пуговицы и молнии.