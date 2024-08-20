Курская операция: ВСУ угрожают еще одному району

Во-вторых, не всегда присутствие небольшого отряда в селе означает контроль над ним — украинские разведывательные отряды могут заходить далеко вглубь российской территории, но это не означает, что над ней установлен контроль.

Бои идут в районе этих населенных пунктов, и точных данных о том, кто эти пункты сейчас контролирует, нет. Тот факт, что они упоминаются в сводке российского МО, подтверждает информацию, которая содержится в украинских источниках: под контролем Украины сейчас территория, которая простирается от Борков до окраин Коренево (между ними почти 50 километров) и которая вдается в глубину до Мартыновки и Косицы (15 километров до ближайшей точки на границе).