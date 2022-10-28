Ксения Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве средств у Сергея Чемезова

Речь идет об уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере, в котором в качестве обвиняемых проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред глянцевого журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).
В настоящее время “к ней [Собчак] претензий нет”: “Она здесь [в деле о вымогательстве] ни при чем”, – сказал знакомый с обстоятельствами дела источник РБК.
При этом ранее ТАСС и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Собчак является подозреваемой по делу о вымогательстве. ТАСС писал, что потерпевшим по делу проходит должностное лицо “Ростеха”, а Собчак подозревают по п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере).
26 октября стало известно, что в подмосковном доме Собчак прошел обыск, а накануне она выехала в Литву через Белоруссию. Власти Литвы подтвердили ее нахождение в стране. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис пояснял, что Собчак въехала в Литву как “гражданка Израиля” – “с израильским паспортом ей не требуется виза”.
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