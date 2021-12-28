Первым о похищении родных 22 декабря заявил известный блогер Тумсо Абдурахманов. Он выложил список из девяти имен: это дяди, двоюродные братья, племянники, к которым позже добавились еще трое родственников его жены.

На следующий день в телеграм-канал Абдурахманова пришло сообщение с незнакомого номера: автор обещал присылать фотографии его родных "в предсмертном состоянии". "А твоя двоюродная сестра Тахмина, с ней мы особенно поравлечемся", — было сказано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — Би-би-си). Дальше автор требовал от блогера записать ролик с извинениями перед Кадыровым.

В следующие несколько дней родственники пропали еще у пятерых чеченских оппозиционеров, живущих вне Чечни. О том, что их родных, скорее всего, похитили, рассказали блогеры Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, глава "Вайфонда" (он помогает беженцам из Чечни в Швеции) Мансур Садулаев и сотрудник "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев.

Почти все они живут за границей и имеют давний конфликт с чеченским руководством. На Тумсо Абдурахманова совершалось покушение: на него напал мужчина с топором. До этого ему объявил кровную месть спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Сотрудник "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев насчитал у себя примерно 40 пропавших родственников: точную цифру, по его словам, установить сложно. "Может быть и больше, и меньше: я посчитал примерно, кого могли забрать, просил друзей проверить дома. И некоторые дома были закрыты, свет не горит", — рассказал Янгулбаев Би-би-си.

Правозащитник не общается с родными с 2017 года, с тех пор, как уехал из Чечни: так он надеялся их защитить. "Если ты становишься в оппозицию режиму, то твои родственники точно могут пострадать. Часто происходит акция отказа родных от человека, который занял оппозиционную позицию", — объяснил он.

При этом Янгулбаев очень за них беспокоится. "Это те люди, с которыми я вырос, которые вырастили меня, с которыми я пережил войну. Им всем я обязан тому, каким человеком я стал. Я буду отстаивать и биться за каждого", — написал правозащитник в своем "Инстаграме".

Русская служба Би-би-си направила вопросы пресс-секретарю главы Чечни Ильману Вахидову и министру печати республики Ахмеду Дудаеву. На момент публикации заметки ответов получено не было.

Коллективная ответственность



Похищения в Чечне случаются каждый год. В сентябре 2020 года исчез администратор телеграм-канала оппозиционного движения "1ADAT" Салман Тепсуркаев. 19-летнего молодого человека так и не нашли. ЕСПЧ признал ответственность России за его похищение.

Правозащитники уверены, что похищениями занимаются чеченские силовики. Расследователь Христо Грозев проверил номер человека, присылавшего угрозы Тумсо Абдурахманову: по его данным, это телефон спецназовца чеченского СОБРа.

Давление на родственников чеченских оппозиционеров — тоже не новшество.

"Мы с этим сталкивались постоянно: забирают родственников, бьют, имущество забирают, — рассказала Би-би-си программный директор Human Rights Watch в России Татьяна Локшина. — Самое радикальное проявление этого феномена — карательные поджоги домов. Это была распространенная практика в отношении родственников предполагаемых боевиков. Сначала на них оказывалось давление, пытались боевиков выманить из леса. Если это не помогало, то людей выгоняли из дома и поджигали его со всем имуществом на глазах у всего села". Давление на человека через родственников — то, на чем держится кадыровское управление в республике, уверена Локшина.

"Коллективная ответственность по законодательству всего мира запрещена, но Кадыров активно ее использует", — сказал Би-би-си правозащитник Янгулбаев.

"Это родственники, которые не общаются [с оппозиционерами], не поддерживают с ними связи, не имеют никакого на них влияния, — подчеркивает руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов. — Частично их, конечно, будут отпускать. Содержать столько людей незаконно проблематично даже в реалиях Чечни".

Действительно, Тумсо Абдурахманов рассказал, что большинство его родных спустя несколько дней вернулись домой — неизвестной остается судьба пятерых его близких. И пока непонятно, вернут ли домой всех. Аламов подчеркнул, что о двоюродной сестре Тумсо Абдурахманова, которую угрожали изнасиловать — Тахмине — до сих пор ничего неизвестно.

Родственники, пережившие похищение, часто не осмеливаются рассказывать, что с ними произошло. Иногда такие случаи и вовсе не становятся публичными: и родные, и тот, на кого через них давят, молчат, надеясь "на благоразумие кадыровцев", сказал Абубакар Янгулбаев. Сам он уверен, что молчать о таком неправильно.

"Комитет против пыток" отправил к только что вернувшимся родственникам адвоката. "С его слов, на видимых участках их тела не было повреждений. И разговаривали они с ним недолго, настороженно встречали: нет-нет, с нами ничего не случилось", — сказал Магомед Аламов.

"У нас никто не отменял кровную месть"



В воскресенье, 26 декабря, Рамзана Кадырова на пресс-конференции спросили об исчезнувших родных оппозиционеров. В ответ он заговорил о чести семьи и кровной мести.

"Честь, достоинство семьи нельзя трогать. Меня убивайте, я политик, я воин. Но честь семьи, женщин — до них дотрагиваться, про них говорить непозволительно. А они говорят очень многое, — сказал он о своих критиках. — Наверное, кто-то, не знаю, из тех людей, которых они оскорбили, забрали их жен, сестер. Забрали, сделали то же самое, что они мечтают сделать, когда у них будет возможность убивать нас. Это война, они террористы. И те, кто поддерживает терроризм, те, кто не могут управляться со своими детьми, должны отвечать. У нас никто не отменял кровную месть, никто не отменял честь, достоинство".

"Я замечу, что Чечня находится в составе РФ и за кровную месть следует высшая мера наказания, — прокомментировал Янгулбаев слова главы Чечни. — И кровная месть осуществляется только в отношении того человека, который убил кого-то. Лично я и никто из моих родственников никого не убивали. Но он все трактует по-своему. Шариат, адаты, светское законодательство и личные понятия Кадырова — он смешал все и подает через свое личное понимание", — сказал правозащитник.

"Что я вижу в этом нового: это происходит одновременно в отношении разных критиков Кадырова, то есть это массированная атака, — сказала Локшина из Human Rights Watch. — Почему — непонятно".