Песков заявил, что Москва будет добиваться достижений цели войны в Украине "или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами" (цитата по ТАСС). Что имеется в виду под иными средствами не уточнено, ранее Кремль заявлял о потенциальной готовности к переговорам, декларируя, однако, требования, которые Киев и страны Запада называли заведомо неприемлемыми.

В середине мая Politico со ссылкой на источники сообщало, что официальные лица в США планируют шаги в связи с растущей возможностью того, что война России против Украины перейдёт в состояние "замороженного конфликта", который может длиться многие годы, вероятно, десятилетия. Предполагается, что ситуация может стать похожей на ту, что сложилась на Корейском полуострове по итогам Корейской войны в середина 20-ого века.

Против заморозки войны выступали в Киеве, назвав такое развитие ситуации "постоянной эрозией основ глобальной безопасности". В марте официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что остановка боевых действий без вывода российских войск в текущей ситуации означала бы фактическое признание завоеваний России. Против заморозки выступали канцелер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью Би-би-си говорил, что верит в успех украинской армии. "Я считаю, что мы в силах добыть успех на поле боя... чтобы не было стагнации..., которая может привести к замороженному конфликту", - цитирует Зеленского УНИАН. Тогда же украинский лидер подчёркивал, что "замораживание" войны "только даст России время для отдыха и подготовки уже разбитой на украинской земле армии".

Украинские власти не раз заявляли, что не готовы идти ни на какие территориальные уступки в контактах с Россией.