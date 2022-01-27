Кремль увидел в ответе США мало "поводов для оптимизма"

В Кремле сдержанно восприняли ответы США на российские предложения в сфере безопасности, заявил журналистам в четверг, 27 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти ответы "дают не очень много поводов для оптимизма", но какие-то определенные оценки давать пока рано. Заодно Песков пообещал, что Москва отреагирует на ответы Вашингтона, однако как скоро это произойдет, не сообщил.

"Понятно, что с реакцией никто затягивать не будет. Но и ожидать ее на следующий день было бы, наверное, глупо. Все-таки давайте не забывать, что чтобы изучить наши документы, Соединенным Штатам и целой Европе потребовался месяц, больше месяца. Поэтому давайте не будем ожидать нашей реакции сиюминутно", - предупредил пресс-секретарь Владимира Путина. Он сказал также, что в настоящее время Путин "консультируется с членами руководства (своей администрации и правительства. - Ред.), с членами Совбеза" по данной теме.

Лавров не увидел "позитивной реакции" в ответе Запада

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответах США "есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам". "По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", - уточнил Лавров.

Он подчеркнул, что решение о дальнейших шагах Москвы в этой связи будет принимать президент Путин.

Требования России

Россия в середине декабря потребовала предоставить "гарантии обеспечения ее безопасности". Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.

В числе прочего Россия настаивает на юридически обязывающих гарантиях непринятия Украины в состав НАТО. Североатлантический альянс отвергает эти требования, подчеркивая, что двери НАТО останутся открытыми.