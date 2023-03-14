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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, заявил во вторник, 14 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное дело против российской стороны. Накануне газета The New York Times (NYT) сообщила, что суд в Гааге намерен возбудить два дела о военных преступлениях, связанных с российским вторжением в Украину, и будет запрашивать ордеры на арест нескольких человек.
Кремль: РФ не признает Международный уголовный суд в Гааге
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Согласно сообщению, одно из дел связано с похищением украинских детей и их принудительной отправкой в российские лагеря "перевоспитания". Второе - с намеренными ударами по гражданской инфраструктуре Украины. Это может стать первой попыткой привлечь российских официальных лиц в международном суде к ответственности за предполагаемые преступления в Украине.

Кому именно предъявят обвинения, пока не ясно. Некоторые эксперты допустили, что обвиняемым может стать лично президент Путин, поскольку МУС не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями.

Россия не является участником Римского статута

На "отсутствие у МУС юрисдикции в отношении России" накануне указал и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "С 2016 года Россия не является участником Римского статута 1998 года, а значит, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении нашей страны", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Косачев также обратил внимание на тот факт, что МУС до сих пор не дал правовую оценку предполагаемым "преступлениям властей Украины" в отношении сепаратистских регионов Донбасса, добавив, что суд в Гааге занимается, по его словам, "избирательным правосудием".

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Deutsche Welle

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