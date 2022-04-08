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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Россия понесла значительные потери в войне с Украиной.
D. Peskovas
D. Peskovas
© AFP / Scanpix

Напомним, что 24 февраля российские войска вторглись в Украину. Напомним также, что развязанную против Украины войну российские власти именуют «специальной военной операцией».

25 марта минобороны РФ сообщило, что что с момента начала кампании был убит 1351 российский военнослужащий и 3825 военнослужащих получили ранения.

Спустя два дня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, вероятно, число погибших российских военнослужащих составляет не менее 10000 человек.

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В интервью британскому телеканалу Sky News Песков говорил о значительных потерях среди российских военных. Он признал, что это – огромная трагедия.

Напомним, что ООН подтверждает факт гибели более чем тысячи мирных жителей в ходе войны. При этом организация подчеркивает, что реальные цифры, вероятно, выше.

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"Голос Америки"
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