Напомним, что 24 февраля российские войска вторглись в Украину. Напомним также, что развязанную против Украины войну российские власти именуют «специальной военной операцией».
25 марта минобороны РФ сообщило, что что с момента начала кампании был убит 1351 российский военнослужащий и 3825 военнослужащих получили ранения.
Спустя два дня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, вероятно, число погибших российских военнослужащих составляет не менее 10000 человек.
В интервью британскому телеканалу Sky News Песков говорил о значительных потерях среди российских военных. Он признал, что это – огромная трагедия.
Напомним, что ООН подтверждает факт гибели более чем тысячи мирных жителей в ходе войны. При этом организация подчеркивает, что реальные цифры, вероятно, выше.
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