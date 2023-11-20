Кремль отреагировал на закрытие границы с Финляндией

По версии Пескова, "пограничными переходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью придерживаются всех своих служебных инструкций".

"А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то опять же, мы здесь не принимаем такие обвинения в наш адрес", подчеркнул Песков.

В Кремле также прокомментировали сообщения о том, что Финляндия может закрыть остальные пункты пропуска на сухопутной границе с Россией в ближайшие дни.