Кремль объединит "Прямую линию" и пресс-конференцию Путина

"Это будет совмещенный формат", - сказал Песков. По его словам, Кремль планирует провести конференцию до конца года, а точная дата будет объявлена позднее. В Кремле не уточнили причины смены формата.

В 2022 году конференций не было из-за войны

Формат "Прямой линии" Путина, во время которой он отвечает на вопросы россиян, существует с 2001 года. В прошлые годы "Прямую линию" обычно проводили летом, а большую пресс-конференцию зимой. В 2020 году во время пандемии коронавируса была проведена только пресс-конференция в декабре, отдельной "Прямой линии" не было.