Россия в ответ на критику западными политиками приговора известному оппозиционеру Алексею Навальному вновь потребовала не вмешиваться в ее внутренние дела. "Мы не намерены принимать во внимание подобные заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, и к вердиктам нашего российского суда. Эти темы мы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг, 4 февраля, в Москве.
Песков также отверг обвинения в массовых репрессиях против участников несанкционированных акций протеста. "Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций", - указал он.
Алексей Навальный был приговорен 2 февраля к двум годам и восьми месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше". Это означает, что он должен выйти на свободу в октябре 2023 года. Приговор Навальному вызвал шквал критики в мировом сообществе. Россию обвиняют в том, что Навального осудили по политическим причинам. Страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Москвы.
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