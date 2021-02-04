aA
"Эти темы мы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Dmitrijus Peskovas
Dmitrijus Peskovas
© Itar-Tass / Scanpix

Россия в ответ на критику западными политиками приговора известному оппозиционеру Алексею Навальному вновь потребовала не вмешиваться в ее внутренние дела. "Мы не намерены принимать во внимание подобные заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, и к вердиктам нашего российского суда. Эти темы мы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг, 4 февраля, в Москве.

Статьи по теме:
"Посмел выжить, вернуться, опозорить Путина". Дмитрий Гудков – о приговоре Навальному и о перспективах смены власти в России  (162)
Проживающий в Литве соратник Навального: возьмитесь за деньги Путина  (218)

Песков также отверг обвинения в массовых репрессиях против участников несанкционированных акций протеста. "Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций", - указал он.

Алексей Навальный был приговорен 2 февраля к двум годам и восьми месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше". Это означает, что он должен выйти на свободу в октябре 2023 года. Приговор Навальному вызвал шквал критики в мировом сообществе. Россию обвиняют в том, что Навального осудили по политическим причинам. Страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Москвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

"Реакция полиции была обусловлена угрозами": Кремль оправдал жесткие действия силовиков на митингах (27)

Применение насилия со стороны силовиков к протестующим...

"Причина этого всего - ненависть и страх одного человека, живущего в бункере". Речь Навального в суде (59)

Политик Алексей Навальный выступил на выездном...

"Путина впечатлит только солидарный ответ Запада": что пишут мировые СМИ о суде над Навальным (33)

Новость о замене условного срока на реальный...

Глава МИД Литвы: заключением Навального Россия показывает, что загнана в угол (66)

Решением московского суда наказать критика Кремля...

Решение принято: Навального отправили в колонию почти на 3 года (501)

Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и...

TOP новостей

Советник премьера Литвы: в нескольких маленьких магазинах опасность выше, чем в одном большом (9)

Правительство Литвы в среду решило не вводить...

Министерство: учителя, которые не будут прививаться и регулярно тестироваться, будут отстранены от работы (8)

Министерство науки, образования и спорта Литвы...

Морской музей Литвы: небывалые потери в 2020 году и оптимистичные планы на будущее (3)

Туристическая отрасль Литвы продолжает нести...

"Delfi Главное": как Запад ответит Путину, будущее протеста в России и усталость от карантина в Литве (26)

Приговор Алексею Навльному вызвал волну возмущения...

Родители возмущены приключениями учителя на Мальдивах - обратились в министерство (1)

Школы уже в течение длительного времени живут в...