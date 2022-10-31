"Мы проинформируем вас дополнительно", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, может ли минобороны направить новые мобилизационные задания в регионы, то есть возобновить призыв по мобилизации, представитель Кремля ответил: "В данном случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться".

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным в пятницу сказал, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня", "оповещение граждан прекращено", "дополнительных заданий не планируется".

Юристы же обращали внимание на то, что риск оказаться мобилизованным сохраняется, пока Путин, объявивший мобилизацию 21 сентября своим указом, не подпишет новый указ.