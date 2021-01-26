Кремль не будет называть владельцев "дворца для Путина"

Дворец в Геленджике, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) считает "дворцом для президента РФ Владимира Путина", принадлежит предпринимателям, имена которых "Кремль не имеет никакого права разглашать". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на пресс-конференции во вторник, 26 января. Отвечая на вопрос о дворце, он отметил, что "это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, и один или несколько (человек. - Ред.) прямо или опосредованно владеют" им, но называть их имена "было бы некорректно".

Вопрос о том, почему территорию дворца охраняет Федеральная служба охраны (ФСО), обеспечивающая защиту президента, следует задавать самой ФСО, а вопрос о бесполетной зоне над объектом надо направить в Федеральную службу безопасности (ФСБ), заявил Песков. По его словам, вопросы о том, почему компании "Оптима Комплект Строй" и "Аэрокомплекс" сообщали, что выполняли работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка, где находится дворец, следует также задать самим компаниям.

Накануе Путин впервые прокомментировал расследование ФБК о дворце, заявив, что "ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало".

Более 91 млн просмотров за неделю

Фильм-расследование ФБК и его основателя, оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован 19 января на YouTube. 26 января его посмотрели уже более 91,6 млн раз. Двухчасовое видео ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится в том числе за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым. По данным ФБК, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в стране, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Фильм начинается с призыва выйти на митинг в поддержку Навального, задержанного неделей ранее и арестованного на 30 суток. 23 января по всей России прошли массовые протесты, на которых было задержано 3770 человек - рекордное количество в современной истории страны. Митинги прошли также за границей. Соратник Навального Леонид Волков объявил о новой акции протеста 31 января.