Кремль: Европейские столицы - потенциальные жертвы

„Это же всегда была такая парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве целей определяла для наших ракет эти европейские точки“, - сказал Песков. По его мнению, США продолжают „зарабатывать деньги“, в то время как их ракеты в Европе направлены на Россию, а российские - на Европу.