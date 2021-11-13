Песков добавил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий Минска. "Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств", — сказал он.

В четверг, 11 ноября, Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал — Европа", в случае если ЕС расширит санкции против его страны в конфликте вокруг мигрантов на белорусско-польской границе. "Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", — заявил он на совещании с правительством в Минске.

Это заявление Лукашенко прозвучало на фоне обострения ситуации с мигрантами, нелегально прибывающими в страны Европы с территории Беларуси. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего продвижения в страны Евросоюза. После этого резко увеличилось количество мигрантов, стремящихся с белорусской территории проникнуть в Польшу и Литву.

Власти Евросоюза считают, что Лукашенко намеренно организовал переправку тысяч мигрантов и беженцев к границам ЕС для дестабилизации стран Европы — в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел против его режима. В странах ЕС эти действия Минска называют "гибридным нападением", которое обернулось страданиями тысяч людей, оказавшихся по воле Лукашенко в безвыходной ситуации на границе с Польшей, Латвией и Литвой.

Евросоюз обсуждает возможность принятия нового, пятого пакета санкций в отношении Беларуси, который может включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, так и меры экономического характера. Тему санкций затронут главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе 15 ноября.

Власти Евросоюза, комментируя угрозы Лукашнко перекрыть транзит газа в Европу, заявили, что не позволят запугать себя. "В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", — заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.