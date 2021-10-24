Передачу пока не опубликовали на сайте телеканала, ее отрывок опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.
"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", — сказал Песков. Он отметил, что о дате встречи объявят, когда президенты примут решение.
Накануне пресс-секретарь российского президента допустил, что встреча Путина с Байденом может состояться "в том или ином формате" до конца года. Спикер Белого дома Джен Псаки ответила на это, что американской стороне пока нечего объявить о возможности новой встречи президентов, отмечает ТАСС.
Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. Они обсудили отравление Алексея Навального, кибератаки, торговые отношения и сотрудничество в Арктике. На организацию встречи президентов Женева потратила не менее 10 миллионов долларов.
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